Nidhogg Resources hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Nidhogg Resources hat am 26.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,04 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,050 SEK je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at