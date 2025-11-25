|
25.11.2025 06:31:28
Nidhogg Resources zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Nidhogg Resources lud am 24.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,08 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,100 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließen höher -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen am Montag letztlich fester -- Feiertag in Japan
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Montagshandel Zuschläge. Die US-Börsen schlossen höher. In Fernost waren zum Wochenbeginn Gewinne zu erkennen.