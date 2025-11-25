Nidhogg Resources zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nidhogg Resources lud am 24.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,08 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,100 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at