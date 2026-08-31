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31.08.2026 06:31:29
Nidhogg Resources zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Nidhogg Resources ließ sich am 28.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nidhogg Resources die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,02 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nidhogg Resources -0,050 SEK je Aktie generiert.
Redaktion finanzen.at
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