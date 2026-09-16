Snap Aktie
WKN DE: A2DLMS / ISIN: US83304A1060
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16.09.2026 15:30:00
Niederländische Stiftung verschärft Vorgehen gegen Snapchat-Betreiber
Snapchat auf einem Smartphone, drumherum sind noch andere Apps zu sehen" />
Eine Stiftung will Snap zu besseren Schutzmaßnahmen für Minderjährige verpflichten. Deutsche können sich einer Schadenersatzklage anschließen.
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