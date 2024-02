Niederlage für Intel im Chipstreit vor Düsseldorfer Landgericht

Düsseldorf (Reuters) - Der US-Chiphersteller Intel hat in einem Patentstreit mit dem Unternehmen R2 Semiconductor vor dem Landgericht Düsseldorf eine Niederlage kassiert.

Das Gericht untersagte Intel am Mittwoch, bestimmte Spannungsregler zu vertreiben. Es bestätigte damit einen Bericht der "Financial Times". Intel kündigte an, das Urteil anzufechten. R2 habe in den USA erfolglos eine Klage eingereicht und versuche es nun in Europa. R2 Semiconductor begrüßte das Urteil. Das Unternehmen werde dies durchsetzen und sein wertvolles geistiges Eigentum schützen, erklärte Firmenchef David Fisher.

