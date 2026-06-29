Supreme Holdings & Hospitality Aktie
ISIN: INE822E01011
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29.06.2026 18:01:10
Niederlage für US-Präsidenten: Supreme Court kassiert Trumps Entlassung der Fed-Direktorin
Vergangenen Sommer versucht US-Präsident Trump, Notenbank-Vorständin Lisa Cook aus dem Amt zu werfen. Es entbrennt ein Rechtsstreit. Untere Instanzen bescheren Trump bereits mehrere Niederlagen. Nun urteilt auch der Oberste US-Gerichtshof gegen ihn.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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