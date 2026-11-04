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04.11.2026 12:17:43
Niederlande nominieren Klaas Knot für EZB-Spitze
DOW JONES--Die Niederlande nominieren den ehemaligen Gouverneur ihrer Zentralbank, Klaas Knot, als Kandidaten für die Nachfolge von EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Das hat die Regierung mitgeteilt, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Als weiterer aussichtsreicher Kandidat gilt der Spanier Pablo Hernandez de Cos, für den allerdings noch keine Nominierung vorliegt. Die Finanzminister des Euroraums werden die Bewerbungen für das EZB-Spitzenamt bei ihrem Treffen am nächsten Montag prüfen.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/mgo
(END) Dow Jones Newswires
November 04, 2026 06:18 ET (11:18 GMT)
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