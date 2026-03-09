|
09.03.2026 19:37:38
Niederlande schicken Fregatte zum Schutz gegen Angriffe des Irans
DEN HAAG (dpa-AFX) - Die Niederlande beteiligen sich mit einer Luftverteidigungsfregatte im östlichen Mittelmeer am Schutz der Region vor iranischen Angriffen. Das teilte das Verteidigungs- und das Außenministerium dem Parlament in Den Haag mit. Die "Zr. Ms. Evertsen" werde zum Schutz von EU-Land Zypern und dem Nato-Partner Türkei eingesetzt.
Frankreich hatte die Niederlande um Unterstützung gebeten, auch um die Sicherheit französischer Marineschiffe in der Region zu gewährleisten. Die Regierung spricht von einem "begrenzten Einsatz defensiver Art". Es gehe um die Verteidigung "unser Verbündeter", sagte Verteidigungsministerin Dilan Yesilgöz. "Von einem offensiven Einsatz kann keine Rede sein."
Die "Evertsen" mit 170 Personen an Bord ist mit Radartechnik gegen Drohnen, Raketen und Flugzeuge ausgerüstet. Sie befindet sich derzeit auf der Höhe von Malta./xx/DP/mis
