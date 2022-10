Niederlande: Tödlichste Vogelgrippe seit knapp 20 Jahren

UTRECHT (dpa-AFX) - Niederländische Behörden mussten in diesem Jahr wegen der grassierenden Vogelgrippe rund sechs Millionen Tiere keulen. Es sei der tödlichste Vogelgrippe-Ausbruch seit knapp 20 Jahren, wie die niederländische Aufsichtsbehörde NVWA am Donnerstag in Utrecht mitteilte. Vorwiegend sei Geflügel betroffen. 2003 waren rund 30 Millionen Tiere an 255 Höfen gekeult worden.

Der bisher größte einzelne Ausbruch wurde den Angaben zufolge auf einem Hof in Heythuysen in der südöstlichen Provinz Limburg nahe der Grenze zu Nordrhein-Westfalen festgestellt. Dort seien etwa 300 000 Legehennen infiziert worden. Diese würden in den nächsten Tagen getötet.

Vor einem Jahr war erstmals eine neue Variante des Virus in den Niederlanden festgestellt worden. Die H5N1-Variante ist den Angaben zufolge sehr ansteckend und wurde inzwischen an 96 Stellen im Land gefunden, vorwiegend bei Geflügelzüchtern. Die Vogelgrippe grassiert in zahlreichen europäischen Ländern zur Zeit besonders heftig, auch in Deutschland./ab/DP/stw