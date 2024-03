Niederlande will mit Milliarden-Investitionen ASML im Land halten

2,5 Milliarden Euro sollen in Wohnraum, Bildungseinrichtungen, Verkehr und Stromnetz der ASML -Heimatregion Eindhoven fließen, wie Wirtschaftsminister Micky Adriaansens sagte. Das Projekt Vorhaben namens "Operation Beethoven" soll helfen, den international bedeutenden Ausrüster für die Chipbranche im Land zu halten. "Bei der Umsetzung dieser Maßnahmen geht das Kabinett davon aus, dass ASML weiterhin investieren und seinen gesetzlichen, steuerlichen und tatsächlichen Hauptsitz in den Niederlanden behalten wird", hieß es in einer Erklärung.

ASML-Chef Peter Wennink hatte sich über Pläne der Regierung beschwert, Steuererleichterungen für qualifizierte Migranten abzuschaffen. ASML bemängelte auch, die Regierung habe nicht angemessen in die Verbesserung der Infrastruktur des boomenden Technologiezentrums Eindhoven investiert.

Die ASML-Aktie notiert an der EURONEXT Amsterdam derweil 0,11 Prozent leichter bei 894,20 Euro.

Amsterdam (Reuters)