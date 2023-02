Niederländische Kampfflieger fangen russische Militärflugzeuge ab

DEN HAAG (dpa-AFX) - Niederländische Kampfflieger haben drei russische Militärflugzeuge nahe des polnischen Luftraums abgefangen. Die beiden F-35 hätten die russischen Maschinen identifiziert, begleitet und dann einem anderen Nato-Partner übergeben, teilte das niederländische Verteidigungsministerium am Montagabend in Den Haag mit. Demnach näherten sich die Flugzeuge aus Richtung Kaliningrad der Grenze des polnischen Nato-Luftraums. Bei den russischen Maschinen habe es sich um ein Aufklärungsflugzeug sowie zwei flankierende Jagdflugzeuge gehandelt. Zum Schutz des Nato-Luftraumes sind für Februar und März acht niederländische F-35 in Polen stationiert./ab/DP/men