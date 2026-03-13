Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
13.03.2026 08:52:00
Niedersachsen: SPD und Grüne gegen Überwachungssoftware von Palantir
SPD und Grüne lehnen den Einsatz der Polizeisoftware Palantir in Niedersachsen weiter ab. Experten warnen vor Rasterfahndung und Abhängigkeit.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
