Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.09.2026 12:41:38

Niedersachsen: Werden um jeden VW-Standort kämpfen

HANNOVER (dpa-AFX) - Angesichts drohender Werkschließungen bei Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) will sich Niedersachsens Landesregierung für den Erhalt aller deutschen Standorte einsetzen. "Wir werden um jeden Standort kämpfen", sagte ein Sprecher von Ministerpräsident Olaf Lies (SPD), der auch im VW (Volkswagen (VW) vz)-Aufsichtsrat sitzt.

"Wir werden uns als Landesregierung um jeden Standort bemühen - auch nicht nur in Niedersachsen, sondern auch bundesweit", betonte der Sprecher. "Ein Standort in Neckarsulm ist genauso wichtig wie ein Standort in Zwickau, wie ein Standort in Hannover, wie ein Standort in Emden."

Die VW-Werke in Emden, Hannover und Zwickau sowie das Audi-Werk Neckarsulm stehen auf der Kippe, da es für sie laut Konzernchef Oliver Blume noch "keine wettbewerbsfähige Belegung für die 2030er Jahre" gibt. Auch der laufende Arbeitsplatzabbau - 50.000 Stellen bis 2030 - reicht aus Sicht des Vorstands nicht aus. Im Raum steht der Abbau weiterer Zehntausender Stellen.

Landesregierung beklagt Verunsicherung der Beschäftigten

Vor einer möglicherweise wegweisenden Aufsichtsratssitzung an diesem Freitag zu den Sparplänen ringt Niedersachsens Landesregierung weiter um eine Verständigung zwischen Unternehmen und Belegschaft. "Wir sind der festen Überzeugung, dass die Stärke von Volkswagen immer darin lag, gemeinsam Lösungen zu finden", sagte der Regierungssprecher. "Es bleibt das erklärte Ziel, zu gemeinsamen Lösungen zu kommen."

Konzepte, die Werkschließungen, einen massiven Rückbau der Beschäftigung und die Aushöhlung des VW-Gesetzes in den Mittelpunkt stellten, seien für die Landesregierung aber nicht zustimmungsfähig. Das VW-Gesetz sichert dem Land Niedersachsen, das 20 Prozent der Anteile an VW hält, maßgeblichen Einfluss auf wichtige Entscheidungen bei Volkswagen.

Gleichzeitig bedauerte die Landesregierung, dass die Beratungen zum weiteren Kurs von VW nicht komplett vertraulich liefen. "Es ist nicht hilfreich, wenn da von interessierter Seite immer wieder Dinge in die Öffentlichkeit gespielt werden", sagte der Sprecher. Bei den Mitarbeitern von VW und ihren Familien führe das zu einer massiven Verunsicherung./cwe/DP/stk

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

mehr Nachrichten

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

mehr Analysen
27.08.26 Volkswagen Halten DZ BANK
25.08.26 Volkswagen Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14.08.26 Volkswagen Outperform RBC Capital Markets
28.07.26 Volkswagen Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.07.26 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Volkswagen (VW) AG Vz. 73,92 -3,04% Volkswagen (VW) AG Vz.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:42 Commerzbank setzt auf diese US-Aktien: Das waren die Investments im zweiten Quartal 2026
02.09.26 August 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.09.26 Top 10 im Wandel: Wie die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot im 2. Quartal umgeschichtet hat
02.09.26 Bitcoin, Ether & Co. im August 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.09.26 Druckenmiller verkauft: Almonty, Broadcom & Bloom Energy fliegen aus dem Depot

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Iran-Krieg: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- Wall Street beendet Handel fester -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt tendierte am Mittwoch seitwärts. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte schwächer. Die US-Börsen zeigten sich mit grünen Vorzeichen. An den Märkten in Asien ging es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen