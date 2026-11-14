Volkswagen Aktie

Volkswagen ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.11.2026 17:21:38

Niedersachsens CDU-Chef bringt Verzicht auf VW-Dividende ins Spiel

HANNOVER (dpa-AFX) - Niedersachsens CDU-Chef Sebastian Lechner hat einen vorübergehenden Verzicht des Landes auf seine Volkswagen-Dividende ins Spiel gebracht. Auch andere Großaktionäre könnten auf eine Ausschüttung verzichten, sagte Lechner auf einem kleinen Parteitag in Hannover. Den VW-Vorstand (Volkswagen (VW) vz) regte er an, bei den Boni ein Zeichen zu setzen. "Es braucht einen gemeinsamen Kraftakt. Alle müssen einen Beitrag leisten", sagte der 45-Jährige.

Lechner warb für eine Art Pakt, um die Zukunft des Konzerns und seiner niedersächsischen Standorte zu sichern. Dazu müssten auch die Tarifparteien beitragen. Ziel seien wettbewerbsfähige Kosten und der Erhalt der Werke. Niedersachsen hält 20 Prozent der Stimmrechte bei Volkswagen. Für das Geschäftsjahr 2025 beschloss die Hauptversammlung eine Dividende von 5,20 Euro je Stammaktie.

CDU-Landeschef Lechner wurde nach seiner Rede einstimmig zum Spitzenkandidaten seiner Partei für die Landtagswahl im kommenden Jahr gewählt./lfi/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

mehr Nachrichten

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

mehr Analysen
12.11.26 Volkswagen Halten DZ BANK
05.11.26 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
02.11.26 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 Volkswagen Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Volkswagen (VW) AG Vz. 67,50 0,00% Volkswagen (VW) AG Vz.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:27 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05:42 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
14.11.26 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.11.26 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen