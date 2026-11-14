Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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14.11.2026 17:21:38
Niedersachsens CDU-Chef bringt Verzicht auf VW-Dividende ins Spiel
HANNOVER (dpa-AFX) - Niedersachsens CDU-Chef Sebastian Lechner hat einen vorübergehenden Verzicht des Landes auf seine Volkswagen-Dividende ins Spiel gebracht. Auch andere Großaktionäre könnten auf eine Ausschüttung verzichten, sagte Lechner auf einem kleinen Parteitag in Hannover. Den VW-Vorstand (Volkswagen (VW) vz) regte er an, bei den Boni ein Zeichen zu setzen. "Es braucht einen gemeinsamen Kraftakt. Alle müssen einen Beitrag leisten", sagte der 45-Jährige.
Lechner warb für eine Art Pakt, um die Zukunft des Konzerns und seiner niedersächsischen Standorte zu sichern. Dazu müssten auch die Tarifparteien beitragen. Ziel seien wettbewerbsfähige Kosten und der Erhalt der Werke. Niedersachsen hält 20 Prozent der Stimmrechte bei Volkswagen. Für das Geschäftsjahr 2025 beschloss die Hauptversammlung eine Dividende von 5,20 Euro je Stammaktie.
CDU-Landeschef Lechner wurde nach seiner Rede einstimmig zum Spitzenkandidaten seiner Partei für die Landtagswahl im kommenden Jahr gewählt./lfi/DP/zb
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