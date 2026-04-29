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29.04.2026 08:30:38

Niedersachsens Ernährungsministerin: Brauchen Abgabe auf zuckerhaltige Getränke

HANNOVER (dpa-AFX) - Die niedersächsische Ernährungsministerin Miriam Staudte hält eine Abgabe auf zuckerhaltige Getränke in Deutschland für notwendig. "Seit Jahren sehen wir, dass die freiwillige Selbstverpflichtung und Zusagen der Industrie, den durchschnittlichen Zuckergehalt zum Beispiel in Softgetränken zu senken, ins Leere laufen", sagte die Grünen-Politikerin. "Eine politische Entscheidung zu Gunsten der Gesundheit unserer Kinder und Jugendlichen ist überfällig und gesellschaftlich gewollt." Ihr Fazit: "Endlich tut sich etwas auf Bundesebene!"

Staudte wies darauf hin, dass die Weltgesundheitsorganisation eine Sondersteuer von mindestens 20 Prozent auf zuckerhaltige Getränke empfehle, um den Zuckerkonsum zu reduzieren und gesundheitsschädlichen Folgen entgegenzuwirken. Mehr als hundert Länder hätten schon verschiedene Arten der Zuckersteuer eingeführt, in Großbritannien beispielsweise gebe es seit 2018 eine Herstellerabgabe auf Softdrinks: "Dort zeigen sich bereits eine Reihe an Erfolgen: Der Zuckergehalt von Limonaden hat stark abgenommen und der Anteil übergewichtiger Kinder sinkt."

In Deutschland gebe es immer mehr adipöse Menschen, sagte die Ministerin. Vor allem Kindern und Jugendlichen falle es schwer, die Folgen des eigenen Konsumverhaltens für ihre Gesundheit einzuschätzen.

Nach den Plänen der Bundesregierung soll ab 2028 eine Abgabe auf zuckergesüßte Getränke wie Limonaden und Colas kommen. Die Mehreinnahmen von 450 Millionen Euro im Jahr sollen den gesetzlichen Kassen zugutekommen. Ärzte und Verbraucherschützer fordern seit langem eine Zuckersteuer, um Probleme wie Übergewicht und Diabetes zu bekämpfen./tst/DP/zb

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