HANNOVER (dpa-AFX) - Die 100 größten Unternehmen Niedersachsens haben im vergangenen Jahr einen Umsatz von gut 586 Milliarden Euro erwirtschaftet. Gegenüber 2024 sei das ein Plus von 11,6 Prozent, teilte die Norddeutsche Landesbank (NordLB) mit. Der Zuwachs beruht demnach aber zu einem großen Teil auf der veränderten Zusammensetzung der Rangliste. Der Umsatz der 84 Firmen, die in beiden Jahren vertreten waren, stagnierte.

Volkswagen bleibt an der Spitze

An der Spitze der Liste steht mit weitem Abstand der Volkswagen-Konzern <(Volkswagen (VW) vz) mit 322 Milliarden Euro Umsatz. Der Versicherer Talanx, der erstmals mit seinem Versicherungsumsatz von knapp 49 Milliarden Euro erfasst wird, landet auf dem zweiten Platz. Es folgt der Reisekonzern TUI mit 24 Milliarden Euro.

Continental (Continental) erzielte nach der Ausgliederung der Autozuliefersparte AUMOVIO noch einen Umsatz von knapp 20 Milliarden Euro - und ist damit das viertgrößte Unternehmen Niedersachsens. Die Drogeriekette Rossmann steht weiter auf dem fünften Rang (16,6 Milliarden Euro). 45 der betrachteten Unternehmen erzielten demnach einen Umsatz von jeweils mehr als einer Milliarde Euro.

Wertschöpfung geht zurück

Die Nord-LB-Untersuchung weist zusätzlich die Wertschöpfung aus. Sie zeigt demnach am besten, was ein Unternehmen zur Wirtschaftsleistung des Landes beiträgt. Anders als der Umsatz berücksichtigt sie nur Werte, die in den Firmen selbst geschaffen werden. 2025 erwirtschafteten die 50 größten Unternehmen zusammen 95,8 Milliarden Euro - das waren 5,8 Prozent weniger als im Vorjahr. VW (Volkswagen (VW) vz) büßte bei der Wertschöpfung sogar rund 13 Prozent ein.

Die Studie zeigt nach Ansicht von NordLB-Chefvolkswirt Christian Lips ein differenziertes Bild: Die Großunternehmen seien im vergangenen Jahr ein wichtiger Stabilitätsanker für die niedersächsische Wirtschaft gewesen - aber kein Wachstumsmotor, teilte Lips mit.

Regional klare Schwerpunkten

Die Liste der 100 umsatzstärksten Unternehmen wird weiter von der Industrie dominiert. Ihr werden 54 Firmen zugeordnet, die rund 61 Prozent des gesamten Umsatzes erwirtschaften. Davon entfällt der Löwenanteil wiederum auf den Fahrzeugbau. Der Handel folgt mit 17 Unternehmen und einem Umsatzanteil von rund 17 Prozent. Mehr als die Hälfte der Firmenstandorte finden sich in der Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg - davon allein 23 in der Landeshauptstadt. 30 Standorte entfallen auf die Metropolregion Nordwest. Der Raum Osnabrück kommt auf 14./jwe/DP/zb