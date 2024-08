Niedersachsens Kabinett berät am Dienstag über Hilfen für Meyer Werft

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Das niedersächsische Wirtschaftsministerium hat bestätigt, dass die dortige Landesregierung am Dienstag im Kabinett über die staatlichen Hilfen für die Meyer Werft abstimmen wird. Sprecher Christian Budde bestätigte Dow Jones Newswires einen entsprechenden Bericht der Neuen Osnabrücker Zeitung. Das Bundeskabinett wolle sich damit am Mittwoch befassen. Eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums konnte auf Anfrage von Dow Jones diesen Termin am Mittwoch hingegen nicht bestätigen.

Laut Budde ist geplant, dass Bund und Land je 200 Millionen Euro an Eigenkapital der angeschlagenen Werft zuschießen und im Gegenzug einen Anteil von 80 Prozent bekommen. Außerdem sind Bürgschaften für Kredite geplant.

Nach den Kabinettsentscheidungen müssen sich noch die Haushaltsausschüsse von Bundestag und Landtag mit dem staatlichen Rettungspaket für die Papenburger Werft befassen.

