Niedersächsischer Wirtschaftsminister sieht Jobverluste in Autobranche

BERLIN (Dow Jones)--Der niedersächsische Wirtschaftsminister Bernd Althusmann geht davon aus, dass in den nächsten zehn Jahren rund 100.000 Arbeitsplätze in der Automobilindustrie wegfallen werden. Althusmann sagte im Deutschlandfunk, die Autoindustrie stehe vor dem "größten Strukturwandel" ihrer Geschichte. Denn die Herstellung elektrisch angetriebener Fahrzeuge sei nicht einmal halb so aufwendig in der Produktion wie Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Er gehe davon aus, dass "Automobilindustrie sich deutlich reduzieren wird", sagte Althusmann am Montag.

Der CDU-Politiker verteidigte die staatliche Unterstützung der Branche: Diese sei die Kernindustrie des Wohlstands in Deutschland mit rund einer Million Arbeitsplätze. Deutschland als Innovationsland der Ingenieure und Tüftler werde in der Lage sein, bestmögliche Technologien für ein deutliches Mehr an Klimaschutz zu erreichen. Allein werde die Autoindustrie die Klimaschutzziele aber nicht erreichen können. Auch Bund und Länder müssten gemeinsam alle Anstrengungen unternehmen, um die Voraussetzungen für die Mobilitätswende zu schaffen.

Zuvor hatte die Welt am Sonntag aus einer Studie der Universität Duisburg-Essen zitiert, die zu einer ähnlichen Einschätzung gekommen ist. Laut den Berechnungen könnten bei Autobauern und Zulieferern in Produktion und Entwicklung von Verbrennungsmotoren bis 2030 rund 125.000 Stellen entfallen. Bei Autobauern und Zulieferern würden insgesamt fast 234.000 Stellen in Produktion und Entwicklung von Technik für Verbrennungsmotoren überflüssig. Im Gegenzug würden jedoch nur rund 109.000 neue Arbeitsplätze in der Entwicklung und Produktion von Teilen für Elektroantriebe neu entstehen, berichtet die WamS.

Althusmann, der auch im Aufsichtsrat von Volkswagen sitzt, sagte mit Blick auf die Musterklage gegen den Konzern vor dem Oberlandesgericht Braunschweig am heutigen Montag, er sehe als politisch Verantwortlicher die berechtigten Klagen vieler Kunden. Aber er hoffe sehr, dass man weiter aufeinander zugehe. VW habe bereits viele Milliarden Euro Entschädigung im Zusammenhang mit dem Dieselskandal gezahlt.

