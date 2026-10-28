Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|SREP
|
28.10.2026 09:31:00
Niedrigere Eigenkapitalanforderungen für die Deutsche Bank
Wie die Deutsche Bank mitteilte, wurde die sogenannte Säule-2-Anforderung (P2R) auf eine Quote von 2,60 Prozent ab Anfang Januar 2027 festgelegt, 25 Basispunkte weniger als für 2026.
Die aufsichtliche Anforderung insgesamt für die harte Kernkapitalquote beläuft sich für 2027 auf 11,07 Prozent. Für das zweite Quartal 2026 hatte die Bank eine Quote von 13,92 Prozent ausgewiesen.
DOW JONES
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