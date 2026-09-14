PLATZ Aktie
WKN DE: A14QMG / ISIN: JP3832900009
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14.09.2026 08:34:15
Niedrigste Quote seit 20 Jahren: Deutschland bei Wohneigentum in Europa auf letztem Platz
Hohe Baukosten, gestiegene Zinsen: Die Mehrheit der Menschen in Deutschland kann es sich nicht leisten, sich eine Wohnung oder ein Haus zu kaufen. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern schneidet Deutschland damit besonders schlecht ab.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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