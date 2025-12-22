Roku Aktie

Roku für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DW4X / ISIN: US77543R1023

22.12.2025 17:13:07

Nielsen To Incorporate Roku's Data Into Its Advanced Campaign Measurement And Outcome Solutions

(RTTNews) - Nielsen, a global data, analytics, and audience measurement company, has expanded its long-term strategic partnership with Roku, Inc. (ROKU) to incorporate the latter's data into its advanced campaign measurement and outcome solutions.

As per the deal, Nielsen will continue using Roku's large-scale TV data as input to its Big Data + Panel measurement for both Linear and Streaming Ratings, which would help to deliver more accurate performance results for advertisers running campaigns.

Meanwhile, Roku will also gain access to Nielsen's Streaming Platform Ratings, allowing audiences to engage with both subscription and ad-supported services.

"This strategic partnership brings together Nielsen's strength and expertise in streaming measurement with Roku's category leadership positioning to provide a solution that addresses a timely industry need: granular insights and analytics that marketers need to grow their brand as well as drive results," said Ameneh Atai, GM, Audience Measurement at Nielsen.

Currently, ROKU is trading at $111.50, up 2.46 percent on the Nasdaq.

Aktien in diesem Artikel

Roku Inc. 92,61 -1,35% Roku Inc.

Börse aktuell - Live Ticker

Vorweihnachtliche Ruhe: ATX und DAX schließen kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten zum Wochenstart seitwärts. Die positive Stimmung an der Wall Street hält im Montagshandel an. Am Montag präsentierten sich die Börsen in Fernost freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

