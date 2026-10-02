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02.10.2026 06:31:29
NIEWIADOW POLISH MILITARY GROUP JOINT STOCK COMPANY Bearer: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
NIEWIADOW POLISH MILITARY GROUP JOINT STOCK COMPANY Bearer hat am 30.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,44 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das NIEWIADOW POLISH MILITARY GROUP JOINT STOCK COMPANY Bearer ein Ergebnis je Aktie von -0,070 PLN vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 29,2 Millionen PLN in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,9 Millionen PLN umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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