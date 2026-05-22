NIEWIADOW POLISH MILITARY GROUP JOINT STOCK COMPANY Bearer gewährte Anlegern Blick in die Bücher

NIEWIADOW POLISH MILITARY GROUP JOINT STOCK COMPANY Bearer gab am 20.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,02 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 PLN je Aktie generiert.

NIEWIADOW POLISH MILITARY GROUP JOINT STOCK COMPANY Bearer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,3 Millionen PLN abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1548,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,9 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at