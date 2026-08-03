NIFCO gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

NIFCO hat am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,15 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,360 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat NIFCO mit einem Umsatz von insgesamt 570,4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 591,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 3,61 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at