NIFCO gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

NIFCO veröffentlichte am 31.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 47,73 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NIFCO 103,28 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 90,89 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 85,54 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at