NIFCO informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

NIFCO hat am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 91,24 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 67,25 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Mit einem Umsatz von 87,57 Milliarden JPY, gegenüber 90,06 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,76 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at