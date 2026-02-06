NIFCO öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

NIFCO hat am 05.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 107,04 JPY gegenüber 129,44 JPY im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,59 Prozent auf 89,22 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 87,82 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at