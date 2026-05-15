NIFCO stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

NIFCO präsentierte am 14.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 59,88 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 176,61 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NIFCO im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 90,32 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 89,02 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 361,44 JPY gegenüber 461,95 JPY im Vorjahr.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat NIFCO 352,65 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,11 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 353,04 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at