NIFTY Lifestyle gewährte Anlegern Blick in die Bücher

NIFTY Lifestyle äußerte sich am 29.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 31,18 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NIFTY Lifestyle 32,14 JPY je Aktie verdient.

Mit einem Umsatz von 1,30 Milliarden JPY, gegenüber 1,30 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,38 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at