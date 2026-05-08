NIFTY Lifestyle informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

NIFTY Lifestyle hat sich am 07.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 44,11 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 33,64 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat NIFTY Lifestyle im vergangenen Quartal 1,49 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NIFTY Lifestyle 1,48 Milliarden JPY umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 122,44 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte NIFTY Lifestyle 97,01 JPY je Aktie verdient.

Der Jahresumsatz wurde auf 5,24 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 4,94 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at