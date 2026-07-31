NIFTY Lifestyle mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

NIFTY Lifestyle hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 16,55 JPY gegenüber 22,35 JPY im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 1,27 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NIFTY Lifestyle 1,23 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at