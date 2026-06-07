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WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
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07.06.2026 22:39:20
Nigeria: 360 people freed from Boko Haram mountain hideout
Nigeria's army said Boko Haram militants took the hostages from different communities. Kidnappings have become a growing security concern across the West African country.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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