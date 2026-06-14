14.06.2026 12:07:19

Nigeria: Abducted former general dies in captivity

Rabe Abubakar was abducted along with his wife by so-called bandits in the northwest. A government statement said he died from complications related to diabetes and hypertension.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Friedenshoffnung im Iran: ATX geht nach Rekordhoch fester ins Wochenende -- DAX letztlich mit Gewinnen -- US-Börsen schließen stärker -- Asiens Börsen schlussendlich stark
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten am Freitag mit kräftigen Zuwächsen. Die US-Börsen konnten Gewinne verbuchen. Die asiatischen Börsen zogen zum Wochenschluss merklich an.
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