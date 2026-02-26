|
Nigeria: Inquest set for son of renowned writer Adichie
A Nigerian court has fixed a date for an inquest into the death of author Chimamanda Ngozi Adichie's infant son. The case drawn widespread attention to patient safety and medical standards in Nigeria.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
