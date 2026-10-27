TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
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27.10.2026 08:26:40
Nigeria: TotalEnergies Completes the Divestment of its Oil Interest in Renaissance JV (formerly SPDC)
Paris, October 27, 2026 – TotalEnergies announces that its subsidiary TotalEnergies EP Nigeria (TEPNG) has completed the divestment of its 10% non-operated interest in the Renaissance JV licenses to Vaaris for an aggregate amount of US$ 800 million.Weiter zum vollständigen Artikel bei TOTAL S.A.
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