TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
|
14.01.2026 08:15:36
Nigeria: TotalEnergies Signs a Sale and Purchase Agreement in view of Divesting its Oil Interest in Renaissance JV (formerly SPDC)
Download the Press ReleaseParis, January 14, 2026 – TotalEnergies announces that its subsidiary TotalEnergies EP Nigeria has signed a Sale and Purchase Agreement (SPA) with Vaaris for the sale of its 10% non-operated interest in the Renaissance JV licenses in Nigeria.Weiter zum vollständigen Artikel bei TOTAL S.A.
