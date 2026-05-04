Citizens Aktie
WKN: 542145 / ISIN: US1747151025
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04.05.2026 18:31:20
Nigeria evacuating 130 citizens from South Africa after anti-migrant protests turn violent
As reports of xenophobic attacks in South Africa continue, Nigeria said it would repatriate its citizens who want to leave.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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