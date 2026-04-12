Trial Holdings Aktie
WKN DE: A3D8YD / ISIN: JP3635490000
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12.04.2026 07:19:20
Nigeria terror trial: Nearly 400 terror suspects convicted
Hundreds of Islamist militants went on trial with prosecutors securing 386 convictions. Nigeria is in the midst of an insurgency involving extremist militant groups, including Boko Haram.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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