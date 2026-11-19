NightFood veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,03 USD gegenüber -4,500 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NightFood im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 160,26 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at