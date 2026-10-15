NightFood präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

NightFood hat am 13.10.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,24 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NightFood -0,030 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 410,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,310 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NightFood -0,060 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 8,13 Millionen USD – ein Plus von 1593,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem NightFood 0,48 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at