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22.05.2026 06:31:29
NightFood präsentierte Quartalsergebnisse
NightFood hat am 20.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,02 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,020 USD je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal hat NightFood mit einem Umsatz von insgesamt 2,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 13650,0 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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