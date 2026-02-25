|
NightFood verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
NightFood hat am 23.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Das vergangene Quartal hat NightFood mit einem Umsatz von insgesamt 2,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 10950,0 Prozent gesteigert.
