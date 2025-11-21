NightFood: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

NightFood ließ sich am 19.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NightFood die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NightFood im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3800 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at