NIHON CHOUZAI hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

NIHON CHOUZAI veröffentlichte am 31.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 13,20 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,26 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 97,47 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 89,14 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at