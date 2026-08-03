Nihon Decoluxe stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nihon Decoluxe hat sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 299,66 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 139,86 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Nihon Decoluxe im vergangenen Quartal 1,57 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nihon Decoluxe 1,49 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at