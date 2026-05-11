Nihon Decoluxe stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nihon Decoluxe lud am 08.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 104,31 JPY, nach 69,33 JPY im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nihon Decoluxe in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,56 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,56 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 657,92 JPY, nach 555,85 JPY im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Nihon Decoluxe 6,24 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,51 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 6,21 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at