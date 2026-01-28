|
28.01.2026 06:31:29
Nihon Decoluxe stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Nihon Decoluxe hat am 27.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 240,22 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 184,08 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Nihon Decoluxe im vergangenen Quartal 1,65 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nihon Decoluxe 1,62 Milliarden JPY umsetzen können.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
