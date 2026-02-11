Nihon Dempa Kogyo: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Nihon Dempa Kogyo hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 12,51 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 25,61 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Mit einem Umsatz von 13,19 Milliarden JPY, gegenüber 13,37 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,35 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at