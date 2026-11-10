Nihon Dempa Kogyo: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Nihon Dempa Kogyo präsentierte am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 34,54 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 14,37 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15,87 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,97 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at