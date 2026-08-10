Nihon Dempa Kogyo mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nihon Dempa Kogyo hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 33,93 JPY gegenüber 20,43 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 15,32 Milliarden JPY gegenüber 12,72 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at